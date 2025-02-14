The Washington Post: Зеленский в Мюнхене отказался от сделки с США по полезным ископаемым 2 14.02.2025, 23:00

4,366

Официально украинская сторона не комментировала эту информацию.

Чиновники из США, которые встречались с президентом Украины Владимиром Зеленским в Мюнхене, предложили ему подписать документ о минеральных ресурсах Украины.

Согласно ему во владение США перешла бы половина будущих минеральных ресурсов страны, но украинский лидер ответил на него отказом. Об этом пишет газета The Washington Post (перевод - «Униан») со ссылкой на представителей Конгресса.

- Несколько законодателей здесь, в Мюнхене, рассказали мне, что делегация Конгресса США представила Зеленскому лист бумаги, который они хотели, чтобы он подписал, и который предоставит США права на 50% будущих минеральных запасов Украины. Зеленский вежливо отказался его подписывать, - рассказал журналист издания Джош Рогин в социальной сети X.

Источники агентства Reuters в то же время сообщили, что Зеленский в ходе встречи с группой американских сенаторов в Мюнхене выразил обеспокоенность по поводу соглашения, подготовленного США.

Отмечается, что Украина сделает свое предложение, которое будет основываться на украинской Конституции. Официально украинская сторона не комментировала эту информацию.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com