The Washington Post: Зеленский в Мюнхене отказался от сделки с США по полезным ископаемым

The Washington Post: Зеленский в Мюнхене отказался от сделки с США по полезным ископаемым2
- 14.02.2025, 23:00
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Официально украинская сторона не комментировала эту информацию.
Чиновники из США, которые встречались с президентом Украины Владимиром Зеленским в Мюнхене, предложили ему подписать документ о минеральных ресурсах Украины.
Согласно ему во владение США перешла бы половина будущих минеральных ресурсов страны, но украинский лидер ответил на него отказом. Об этом пишет газета The Washington Post (перевод - «Униан») со ссылкой на представителей Конгресса.
- Несколько законодателей здесь, в Мюнхене, рассказали мне, что делегация Конгресса США представила Зеленскому лист бумаги, который они хотели, чтобы он подписал, и который предоставит США права на 50% будущих минеральных запасов Украины. Зеленский вежливо отказался его подписывать, - рассказал журналист издания Джош Рогин в социальной сети X.
Источники агентства Reuters в то же время сообщили, что Зеленский в ходе встречи с группой американских сенаторов в Мюнхене выразил обеспокоенность по поводу соглашения, подготовленного США.
Отмечается, что Украина сделает свое предложение, которое будет основываться на украинской Конституции. Официально украинская сторона не комментировала эту информацию.