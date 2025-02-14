Белорус купил авто, но не переоформил на себя 14.02.2025, 23:27

В итоге машину забрали на штрафстоянку

Белорус приобрел автомобиль без перерегистрации, и спустя недолгое время проявились последствия.

Ситуацию, которой поделились в паблике «Защита прав потребителей в Республике Беларусь», прокомментировал юрист Иван Райкевич.

— Купил машину, на себя не оформлял (все времени не было), по итогу через пару месяцев остановила ГАИ. Пробили по базе и сказали, что у авто нет допуска к движению, поскольку хозяйка понабирала кредитов много и не получалось вовремя выплатить. Авто забрали на штрафстоянку (как я понял, для дальнейшей постановки на аукцион). Что я могу сделать? Или все бессмысленно уже? — спрашивает в сообществе автомобилист.

— Вы ее не купили, а просто взяли, так как покупка оформляется путем заключения договора купли-продажи транспортного средства и постановки его на учет в ГАИ, — поясняет юрист. — А вот теперь вас ждут танцы с бубном вокруг суда в попытках доказать факт совершения сделки, и я даже не знаю, что у вас получится.

Как можно поступить в этом случае?

Автолюбителю следует пойти в юридическую консультацию, взять адвоката и уже вместе с ним думать, что делать дальше, цитирует совет специалиста av.by.

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