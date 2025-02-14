Bloomberg: Индия переключилась на энергоресурсы США, чтобы избежать пошлин Трампа 1 14.02.2025, 23:52

Это очень серьезный удар по РФ.

Россия, судя по всему, в ближайшее время потеряет ключевого покупателя своих энергоресурсов. Премьер Индии Нарендра Моди посетил Вашингтон, где договорился об увеличении почти в два раза импорта американских нефти и сжиженного газа (СПГ).

Об этом сообщает Bloomberg.

Глава МИД Индии Викрам Мисри в Вашингтоне анонсировал увеличение объема закупок американских энергоресурсов с $15 млрд до $25 млрд. Индийские государственные компании уже готовятся переключиться на нефть и СПГ из Соединенных Штатов.

Трамп и Моди по итогу своей встречи в Вашингтоне дали обещание, что Соединенные Штаты станут «ведущим поставщиком» нефти, нефтепродуктов и СПГ в Индии.

И это очень плохая новость для Кремля.

- Еще четыре года назад Индия была крупнейшим покупателем американской нефти, закупая у нее около 406 тыс. баррелей в день, что составляло 14,5% от общего объема экспорта США. Но объемы резко упали. В 2024 году на долю Америки приходилось менее 5% от общего объема импорта Индии, так как переработчики нефти отдавали предпочтение дешевым баррелям из РФ, - пишет Bloomberg.

Закупать российские энергоресурсы в прежних объемах индийцы сейчас не могут в связи с новыми нефтяными санкциями США против России. Приходится искать нового поставщика.

Соединенные Штаты, занимая второе место среди торговых партнеров Индии после Китая, играют ключевую роль в ее внешнеэкономических связях. В 2024 году объем торговли между двумя странами достиг $82,5 млрд, при этом индийский импорт составил $29,6 млрд, а экспорт - $52,9 млрд. Существенный дисбаланс в пользу США создает риск введения пошлин со стороны Вашингтона, что вынуждает Нью-Дели искать компромиссы для предотвращения торгового конфликта.

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