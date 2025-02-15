Исследование: каждый второй белорус заводил служебный роман 15.02.2025, 2:00

В исследовании участвовало 300 белорусских компаний.

Аналитический центр «Битрикс24» провел исследование среди 300 белорусских компаний и выяснил, что 44% респондентов хотя бы раз в жизни заводили служебный роман. Среди них 36% встречались с коллегами, 5% — с подчиненными, а 6% — с руководителем, пишет Office Life.

Исследование проводилось с целью выяснить, как руководители бизнеса относятся к романтическим отношениям между сотрудниками и какое влияние они оказывают на рабочий процесс. Опрос показал, что в 85% компаний служебные романы никак не регулируются, в 10% — запрещены или не приветствуются, а в 4%, наоборот, поощряются.

По мнению 40% респондентов, личные отношения на работе снижают продуктивность, столько же считают, что они не оказывают никакого влияния, а 20% полагают, что романтические связи могут, наоборот, повысить эффективность сотрудников.

Любопытно, что 13% служебных романов в итоге приводят к созданию семьи.

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