Китай нашел замену российской нефти 15.02.2025, 4:03

Закупки у РФ резко сокращены.

Будущее российского экспорта нефти выглядит туманным после ужесточения американских санкций, под которые попали 180 судов так называемого «теневого флота», а также компаний «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз». Эти ограничения были введены в конце каденции предыдущей администрации США и уже нанесли ощутимый удар по главным направлениям российского экспорта.

Так, в феврале морские поставки нефти из России в Китай упали до 500 тысяч баррелей в сутки, тогда как в предыдущие три месяца они в среднем составляли 1,05 млн, информирует Reuters (перевод — (dialog.ua https://www.dialog.ua/business/309488_1739551602)).

Поднебесная заменяет российскую нефть сырьем из Бразилии и Анголы. Южноамериканская страна увеличила экспорт на китайский рынок с 0,91 до 1,05 млн в сутки, а африканское государство – с 0,67 до 1,13 млн баррелей в день.

Еще одна ключевая для российского экспорта нефти страна – Индия – тем временем, напротив, спешит закупить больше нефти из РФ до 27 февраля – даты, когда ограничения заработают в полном объеме. В текущем месяце на индийский рынок поступало 1,71 млн баррелей в сутки, что является максимальным показателем за три месяца.

После 27 февраля российские поставки в Индию, вероятно, сократятся. В индийском Министерстве нефти сообщили, что страна готова принимать только те танкеры с нефтью, которых нет в санкционном списке. До этого аналогичное ограничение установили китайские порты.

По словам одного из источников агентства, российские поставки в Китай уже в следующем месяце могут обрушиться на 70%, или на 700-800 тысяч баррелей в день по сравнению с объемами января.

На сегодняшний день в море в танкерах дрейфуют 17 млн российских баррелей, которые не могут найти покупателей из-за ужесточения санкций.

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