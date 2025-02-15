Авиация ВСУ «по-взрослому» накрыла пункт на Курщине, где заседали дроноводы РФ
- 15.02.2025, 8:51
- 4,502
По объекту практически одновременно прилетели четыре бомбы.
Боевая авиация Украины нанесла удар по очередному пункту управления ВС России в Курской области.
Еще один пункт управления ВС РФ уничтожен. Силы обороны Украины успешно атаковали важный объект 28-го стрелкового батальона 60-й мотострелковой бригады ВС РФ. Подробности и кадры операции опубликовал вечером 14 февраля Генштаб ВСУ.
Взводный опорный пункт россиян находился у села Елизаветовка на Курщине в нескольких километрах от украинской государственной границы.
Россияне использовали его, кроме прочего, для нанесения дроновых ударов по ВСУ в Сумской области.
Судя по опубликованным кадрам, по объекту практически одновременно прилетели четыре бомбы. Потери ВС РФ уточняются.
«Этот удар стал частью системных мероприятий ВСУ, направленных на нейтрализацию угроз и ослабление военного потенциала противника. Враг должен осознать: любая агрессия против Украины будет иметь неизбежные последствия», - отметили в Генштабе.
Операцию прокомментировал в Telegram офицер Армии обороны Израиля, военный обозреватель Игаль Левин.
«Удар украинской авиации по российскому опорному пункту в Курской области. Заявляется, что опорник использовался, в том числе, для запуска дронов, атаковавших украинские порядки в Сумской области. Нет, ну чтоб вы понимали, Украина так демилитаризована, что ее авиация наносит бомбовые удары по территории РФ. И не полторы бомбы, а по-взрослому накрывают позицию российских дроноводов. Дай-то Бог и дальше такой демилитаризации Киеву», - отметил эксперт.