Z-пропагандиста шокировало то, что РФ сделала с Волчанском 2 15.02.2025, 9:15

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иллюстративное фото

Россия не способна вести современную войну

Z-блогер Максим Калашников резко раскритиковал методы ВС РФ и констатировал провал так называемой «СВО». Итоги трехлетней войны Калашников подвел в своем видеоблоге 13 февраля, передает «Диалог.UA».

Калашников показал кадры украинского города Волчанска, который российская армия фактически уничтожила, пытаясь его захватить в 2024 году. ВС РФ понесли огромные потери в боях за этот населенный пункт без какого-либо смысла.

«Вот этот лунный пейзаж, где Сталинград отдыхает, это Волчанск. Куда мы зачем-то вперлись в мае 2024 года… Вот так, ребята, не освобождают! Так уничтожают и наказывают… Какого хрена вы поперлись в Харьковскую область брать Волчанск? Ведь спустя два месяца противник ударил на Курск… Вокруг Волчанска легло несколько тысяч наших (солдат - ред.), как минимум, люди попадали в ловушки. В результате этого харьковского набега 2024 года вы не создали зоны безопасности для Белгородской области! HIMARS как доставал, так и достает… А зачем все это было?» - заявил Калашников.

Он констатировал, что Россия на нынешнем этапе своего развития не способна вести современную войну. «СВО», которая была начата Кремлем в феврале 2022 года, полностью провалена, цели не достигнуты.

«Я могу сказать совершенно четко: сырьевая, коррупционная, клептократическая, бюрократизированная система не может вести современные войны и выиграть, что бы не говорила пропаганда. Она только может вымучить перемирие… Невозможно в 21-м веке воевать, будто ты в 1914-м году. Все это выливается в гигантские потери, в гигантские разрушения… У нас пояс разрушений, который потребует еще огромных затрат на свое восстановление… Первоначальные цели "СВО" не достигнуты! В Киеве сидят совершенно не денацифицированные ребята, Украина вооружена до зубов и фактически уже в НАТО, не юридически, но фактически… И там (в Украине - ред.) будут чужие войска. Вот ваши плоды этой мясорубки, перемололи сами себя», - констатировал Калашников.

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