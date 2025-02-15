Массированный удар дронов по РФ: в Калужской области горит промышленное предприятие 15.02.2025, 9:53

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Взрывы прогремели еще в нескольких регионах.

В ночь с 14 на 15 февраля территорию России атаковали ударные беспилотники, в результате падения одного из которых возник пожар на промышленном предприятии в Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша, пишет «Фокус».

«На территории промышленного предприятия в Дзержинском районе в результате падения БПЛА произошло возгорание одного из зданий. На место прибыли расчеты спасателей и оперативная группа», — написал Шапша.

Он также уточнил, что по предварительной информации пострадавших нет.

Взрывы в Тульской и Саратовской области

Также этой ночью дроны долетели до Тульской и Саратовской области.

Местные жители слышали по меньшей мере пять взрывов, сообщило российское пропагандистское издание Mash.

«С их слов, беспилотники летят на низкой высоте в районе Сокольники города Новомосковска. Подобные сообщения поступают из города Энгельс (Саратовская область) и Волгограда. По целям работает ПВО», — говорится в сообщении.

Атаку беспилотников также подтвердил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

«От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность», — написал Басаргин.

Дрон попал в многоэтажку в Волгограде?

В то же время, как отмечает российское издание Astra, в Волгограде беспилотник врезался в жилой многоэтажный дом.

Удар якобы пришелся по дому на улице Шумилова.

Издание также обнародовало фото этого дома, на которых не видно явных повреждений здания.

Местные жители сообщили изданию, что территорию вокруг дома перекрыли силовики.

Кроме того, на утро 15 февраля сразу в семи российских аэропортах вводили план «Ковер».

Ограничения на полеты действовали в аэропортах:

Астрахани;

Владикавказа;

Волгограда;

Грозного;

Калуги;

Саратова;

Ульяновска.

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала атаку дронов по российским регионам.

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