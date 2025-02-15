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ISW: Кремль боится, что россияне будут считать Трампа сильнее Путина

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  • 15.02.2025, 10:14
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ISW: Кремль боится, что россияне будут считать Трампа сильнее Путина

Пропагандистам дали установку.

В Кремле опасаются, что россияне будут считать президента США Дональда Трампа сильнее диктатора Владимира Путина. Поэтому российский режим приказал СМИ меньше упоминать Трампа.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Российское издание «Медуза» сообщило, что Кремль дал указание российским государственным СМИ представлять телефонный разговор Трампа и Путина 12 февраля как «инициативу и победу Путина», а также реже использовать имя Трампа в освещении этой темы и других событий.

«Кремль обеспокоен тем, что российская общественность может воспринимать Трампа как более «инициативного и решительного» лидера, чем Путин, и хочет, чтобы российские СМИ подчеркивали, что только Путин несет ответственность за результат переговоров», - говорится в отчете.

Как отмечается, Кремль не хочет, чтобы российская общественность воспринимала Трампа как «сильного лидера, способного изменить ситуацию», а Путина - как пассивного или слабого лидера по сравнению с ним.

Ранее в России изображали Трампа как прагматичного лидера, с которым Россия может работать.

«Кремль, возможно, пытается негативно изменить восприятие Трампа российской общественностью, чтобы подчеркнуть силу и власть Путина на фоне сообщений о возможных будущих мирных переговорах и двусторонних переговорах», - отмечают аналитики.

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