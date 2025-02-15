Белорусы придумали, как прогреть машину и не получить штраф от ГАИ за превышение пяти минут 9 15.02.2025, 10:25

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Автомобилисты поделились своими лайфхаками.

В социальной сети TikTok появились ролики, в которых белорусские автомобилисты делятся своими лайфхаками, как не получить штраф в одну базовую (сегодня это 42 рубля) за прогрев автомобиля, если двигатель работает больше пяти минут.

Авторы некоторых видео иронично обыграли эту тему и дали советы о том, что можно сделать, чтобы оставаться в рамках закона, пишет Telegraf.news.

Так, автор одного ролика показала, как выглядит ее авто по утрам: полностью заледеневшие стекла, боковые и лобовое, припорошенные снегом. Автор задалась резонным вопросом, как за пять минут успеть не просто прогреть двигатель, но и растопить лед на стеклах. Это настоящая задача со звездочкой для многих автомобилистов, у которых нет встроенного подогрева стекол.

Прогревать же машину во дворе больше пяти минут по закону нельзя. Можно получить штраф, потому что запрещена стоянка автомобиля с заведенным двигателем сверх этого времени.

Впрочем, в комментариях девушке накидали немало вариантов, как выйти из ситуации и не нарваться на штраф.

«Завел, пять минут поработала, заглушил, опять завел, новый отсчет», — посоветовал один из зрителей.

Примерно такую же схему озвучил автор другого ролика.

«Если вы боитесь, что вас там сдадут (я не знаю, какие у вас там отношения с соседями): стоит машина и греется четыре с половиной минуты. Дальше что мы делаем? Включили передачку — тронулись на 10 сантиметров. Все. Снова нейтралка, ручник. Стоим, греемся еще пять минут. Все нормально — вы в законе», — поделился советом автор ролика.

Однако некоторые комментаторы предположили, что такая схема может и не сработать, поскольку представителей Госавтоинспекции «вообще не волнует, отъехал ты, или «нагло» сидишь больше пяти минут, захотят — оформят».

Другой комментатор предложил куда более практичный способ, который, впрочем, понравится далеко не всем: «Ставь на стоянку, а не под окна людям, и прогревай, сколько хочешь».

При этом часть пользователей TikTok высказала мнение, что возможность прогревать авто во дворе столько, сколько того потребуют конкретные обстоятельства, — это «просто проверка на вшивость» для соседей автомобилиста.

«Мне сегодня хватило пяти минут, а вообще, прогревайте и не парьтесь, не думаю, что уже все кинулись звонить, проверка на вшивость», — написала одна пользовательница.

Впрочем, комментарии другого зрителя опровергли ее слова. Мужчина заявил, что лично отправил в ГАИ уже три видео того, как соседи долго греют машины, и что всех их оштрафовали.

О том, что проблема действительно актуальна для белорусских автомобилистов, свидетельствует большое количество роликов в соцсетях на эту тему. Некоторые, как продемонстрировал автор следующего ролика, настолько увлеклись поиском «автомобилистов-нарушителей», что видят проблему даже там, где ее на самом деле нет.

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