Каллас о речи Вэнса: Создается впечатление, что США пытаются поссориться с Европой

Каллас о речи Вэнса: Создается впечатление, что США пытаются поссориться с Европой3
- 15.02.2025, 10:34
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Глава дипломатии ЕС отреагировала на речь вице-президента США в Мюнхене.
Глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас отреагировала на речь вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу, 14 февраля. По словам топ-дипломата, сложилось впечатление, что США «пытаются поссориться» с Европой.
Об этом она сказала журналистам, пишет The Guardian.
«Слушая эту речь, они пытаются ссориться с нами, а мы не хотим ссориться с нашими друзьями», - заявила Каллас.
Глава дипломатии ЕС добавила, что союзникам стоит сосредоточиться на «больших угрозах» - таких, как агрессия России против Украины.
Напомним, что в своей речи на Мюнхенской конференции Вэнс сосредоточился на критике европейских партнеров.
В частности, Вэнс заявил, что наибольшее беспокойство администрации президента Дональда Трампа относительно ситуации с безопасностью в Европе вызывают не внешние враги, а ситуация с демократией в ЕС. Европа должна активизироваться, чтобы обеспечить свою оборону.