Каллас о речи Вэнса: Создается впечатление, что США пытаются поссориться с Европой 3 15.02.2025, 10:34

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Джей Ди Вэнс

Глава дипломатии ЕС отреагировала на речь вице-президента США в Мюнхене.

Глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас отреагировала на речь вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу, 14 февраля. По словам топ-дипломата, сложилось впечатление, что США «пытаются поссориться» с Европой.

Об этом она сказала журналистам, пишет The Guardian.

«Слушая эту речь, они пытаются ссориться с нами, а мы не хотим ссориться с нашими друзьями», - заявила Каллас.

Глава дипломатии ЕС добавила, что союзникам стоит сосредоточиться на «больших угрозах» - таких, как агрессия России против Украины.

Напомним, что в своей речи на Мюнхенской конференции Вэнс сосредоточился на критике европейских партнеров.

В частности, Вэнс заявил, что наибольшее беспокойство администрации президента Дональда Трампа относительно ситуации с безопасностью в Европе вызывают не внешние враги, а ситуация с демократией в ЕС. Европа должна активизироваться, чтобы обеспечить свою оборону.

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