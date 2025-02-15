Белорусы рассказали, как копят деньги на квартиру 5 15.02.2025, 10:47

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От покупки биткоинов до отказа от кофе.

Алина Шлег написала в Threads, что собирается брать ипотеку в Минске, и спросила белорусов, как они копят деньги на жилье и какой первоначальный взнос нужно иметь. Одни пользователи поделились своими лайфхаками, а другие начали отговаривать девушку от идеи покупать свое жилье, пишет CityDog.

По словам 26-летней белоруски, она работает учительницей, а у ее родителей нет ничего, кроме дома в маленьком городе, который достался им от «дедушки и бабушки». Также девушка рассказала в комментариях, что у нее было достаточно бедное детство и ее мама никогда за свои 56 лет не выезжала на море.

На вопрос, зачем ей сейчас нужна квартира, Алина ответила, что «для таких, как я, это какое-либо имущество. Это уже лучше, чем не иметь ничего и бояться, что завтра у тебя вообще не останется крыши над головой. Меня могут посчитать дурочкой, но бедности, когда за душой нет ничего, я боюсь больше всего».

В комментариях под постом многие белорусы поделились с девушкой практическими советами и лайфхаками. Однако были и те, кто попытался отговорить ее от покупки квартиры.

«Я бы покупал Bitcoin каждый месяц. Через 5−10 лет можно продать на пике и вложиться в недвижимость», — советует gramazekach.

«В «Беларусбанке» есть жилищный депозит. Вносите деньги 3−7 лет, пока не накопите 25% стоимости. Потом дают кредит под 12,5%. Плюс депозит идет под 9,5%, так что банк в итоге может дать больше денег», — написал dnstokan.

Многие пользователи шутят, что первый шаг к собственной квартире — это отказ от ежедневного кофе навынос и других мелких трат: «Перестал покупать ванильный раф — начал копить быстрее. А потом родители просто подарили квартиру», — пошутил hohol_cartel.

Некоторые отказались от ипотеки и купили жилье в рассрочку на несколько лет. По их словам, так проще выплачивать и нет огромных переплат банку: «Я не брала ипотеку. Взяла рассрочку в Минске: 500 евро в месяц на 6 лет — и квартира твоя. Сейчас у меня уже ключи, делаем ремонт», — рассказала medianka.

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