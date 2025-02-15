У Трампа назвали причину, почему разговор с Зеленским был короче, чем с Путиным
- 15.02.2025, 10:55
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Марко Рубио объяснил ситуацию.
Разговор президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским был по времени короче, чем с Путиным. Это связано с одним техническим моментом.
Об этом рассказал государственный секретарь США Марко Рубио, сообщает Госдеп США.
«И президент (Трамп, - ред) говорил с Зеленским вчера (интервью Рубио проходило 13 февраля, - ред). Он говорил с ним около 45 минут», - рассказал он в интервью.
По словам Рубио, «люди говорят, посмотрите, насколько короче это было» (по сравнению с разговором Трампа и Путина, - ред).
«Разница в том, что с Путиным у вас есть эти переводчики, и это просто занимает вечность туда-сюда. С Зеленским он бегло говорит по-английски, и они могут говорить и общаться более напрямую, и это происходит намного быстрее», - отметил госсекретарь США.