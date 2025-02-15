«Таких историй много: меня сняли с автобуса» 1 15.02.2025, 10:59

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Как белорусов задерживают на границе.

За первые полтора месяца 2025 года по возвращении в Беларусь были задержаны несколько десятков человек. С одного рейсового автобуса из Литвы или Польши могут снять сразу несколько пассажиров. Причиной могут стать «экстремистские» репосты и подписки в социальных сетях, фото с протестов в облачном хранилище, донаты, а также история поиска в Google. Также под дополнительные проверки на границе попадают люди, которые ранее задерживались на акциях протеста и попали в базу «БЕСпорядки», и те, кто давно не живет в Беларуси, пишет правозащитный центр «Весна».

В начале февраля стало известно, что из одного рейсового автобуса задержали сразу шесть человек. Всех задержанных до суда поместили в ИВС в ближайшем от пункта пропуска городе, после чего некоторым назначили «сутки». Обычно людей, которых задержали в пункте пропуска, судят за «распространение экстремистских материалов» (арт. 19.11 КоАП). Исключением могут стать те, кого задерживает КГБ. В таком случае, если допрос происходит в Минске, на них составляют протокол за «мелкое хулиганство» (ст. 19.1 КоАП), или сразу помещают в СИЗО в рамках уголовного дела.

«Весне» известны случаи, когда человек много раз пересекал границу в течение последних несколько лет и никогда не сталкивался с дополнительными проверками, во время пребывания в Беларуси не задерживался, но в итоге при очередной попытке въехать в Беларусь сразу после паспортного контроля был задержан. Поэтому стоит отметить, что ситуация меняется постоянно и нет никаких гарантий, что человек, который ранее въезжал и выезжал без проблем, не попадет в поле зрения силовиков из-за каких-то новых фактов его протестной активности в прошлом.

Задержание после возвращения в Беларусь необязательно происходит сразу на границе. За некоторыми силовики приходят через несколько дней, либо звонят и просят прийти самостоятельно на беседу.

Помимо всего, на границе продолжаются допросы украинцев, которые приезжают в Беларусь. Разговоры занимают от нескольких минут до нескольких часов.

Кроме этого, в «Весне» напомнили, что силовики отслеживают участников белорусских акций солидарности, которые происходят за рубежом. Так, Генпрокуратура в конце января сообщила, что «идентифицировала 365 участников акций за рубежом». Всех их собираются привлечь к уголовной ответственности в порядке специального производства. Большинство из идентифицированных из Варшавы (203 человека). Также ведомство упомянуло, что у участников акций будут искать имущество на территории Беларуси, «в том числе зарегистрированное на других лиц». Известно, что в прошлые годы силовики уже привлекали к административной ответственности участников иностранных демонстраций.

Как проходит задержание на границе?

Бывшая арестантка Окрестина попала под преследование после возвращения из-за границы из страны Евросоюза в конце 2024 года. После паспортного контроля в одном из белорусских пропускных пунктов ее сняли с рейсового автобуса. По ее словам, задержания по возвращении в Беларусь — не единичные.

«Таких историй много: меня сняли с автобуса. Задерживал КГБ — таких историй тоже много. В первой камере ИВС нас таких было трое. На самом деле все было «лайт», никто не избивает, не заламывает руки. Просто это долго тянулось. Когда проходишь пограничный контроль то они, видимо, пробивают по каким-то базам, так как было все понятно по выражению лица таможенницы. Она так улыбнулась, что я сразу поняла, что все плохо. Раньше меня не было в никаких списках, так как я не то чтобы спокойно, но въезжала и никогда не было никаких проверок.

Они спрашивают, что делали за границей, куда ездили, с кем общались. Они проверяют переписки. У одной девушки нашли фразу: «Давай встретимся, я передам тебе деньги». Просто ее подруга через нее передала деньги матери. И они прицепились к ней, мол, какие деньги. То есть «финансирование из-за рубежа» для них — красная тряпка. И за любое упоминание контактов, денег, передач они начинают кричать: «Ты сядешь на 25 лет».

«Весна» поговорила с четырьмя белорусами, осужденными по административным делам в конце 2024-го — начале 2025-го, и расспросила у них об условиях содержания для «политических» в разных городах Беларуси.

Правозащитники напоминают, что репрессии в Беларуси происходят ежедневно в течение уже трех с половиной лет.

«Если вы проявляли общественно-политическую активность с 2020 года и по сей день: принимали участие в акциях протеста в Беларуси и за рубежом, оставляли комментарии в соцсетях, донатили на поддержку пострадавших в Беларуси или в Украине, активничали в дворовом чате, из которого давно вышли, когда-то запостили в Facebook новый клип любимой белорусской группы, чьи песни были признаны экстремистскими, то риски преследования по возвращении в Беларусь очень высоки. Пожалуйста, заботьтесь о своей безопасности, а также не забывайте о тех родных и знакомых, чьи сообщения или фото с протестов могут найти в вашем телефоне», — отметили в «Вясне».

Учитывая это, правозащитники прежде всего рекомендуют быть бдительными: взвешивать индивидуальные риски при решении возвращаться в Беларусь, пользоваться правилами безопасности. Если риски возврата высоки, лучше не возвращаться в страну вообще. Если что-то случается, следует предупредить друзей, родственников, чтобы они могли передать информацию независимым СМИ или правозащитникам, а также воспользоваться их юридическими советами.

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