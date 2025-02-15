Если Украина и Европа будут иметь сильный план, Трамп займет их сторону. 2 Александр Хоц

15.02.2025, 11:17

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Угроза Путину послать американские войска в Украину — это хорошее начало.

Вэнс заявил, что Америка может отправить войска в Украину, если Путин продолжит войну. И напомнил о принуждении к миру именно россии: «Есть экономические рычаги давления, есть, конечно, и военные рычаги, – сказал Вэнс. – Существует множество формулировок и конфигураций. Но мы заботимся о том, чтобы Украина обладала суверенной независимостью».

Вэнс пояснил, что Трамп «может изменить свое мнение по тем или иным вопросам».

Вместе с тем, заместитель спецпосланника Келлога Джон Коул (официальное лицо) заявил, что США не отказывались от возможности вступления Украины в НАТО и от возвращения к границам 1991 года.

То есть, ясно, что Трамп выбрал тактику злого и доброго полицейского, чтобы чередовать кнут и пряник. Согласитесь, что с тайными друзьями, с которыми ты хочешь «порешать вопросы» за спиной Украины, так себя не ведут.

Зеленский прав: никакого точного плана у Трампа нет, а это значит, что он будет дрейфовать в сторону сильного. В надежде продавить слабую сторону. Но если Украина и Европа решат выйти с сильной и солидарной позицией, то Трамп займет их сторону. Он будет давить «слабака». Но кто это будет - заранее сказать невозможно.

Поэтому он выбрал тактику «качелей» (посулов, лести и угроз). Кто «поплывет» под натиском первый, тот и проиграет.

Поэтому повторю для меня очевидное: 1. Без Украины и Европы никаких сделок у Трампа не получится. Так что междусобойчик с Путиным - это тупиковая история. Тут для путина полный облом. 2. Совсем не факт, что Трамп сочтет позицию Украины и Европы слабой, а не сильной и не встанет на их сторону. Потому что у путина нет козырей в рукаве, его страна - банкрот (по всем позициям, от экономики до армейских ресурсов). Какой смысл помогать банкроту? Наоборот, «падающего подтолкни». 3. Трамп поддержит ту сторону, которую сочтет сильной, - так что вся борьба за сильную позицию только начинается.

Стоны: «все пропало, шеф», «Украину слили», «Украины больше нет», - сильно преждевременны. Просто не надо верить каждому чиху Трампа буквально. Он и дальше будет жонглировать кнутом и пряником, - это способ уломать партнера к сделке. А то, что уламывать придется именно Путина (как хозяина военной горы, с ключами от мира) - никто не сомневается.

Чем дело закончится - заранее не знает никто. Как и сам Трамп. Но европейцы не дураки, они не хотят новой войны лет через пять, поэтому (мой прогноз) Европа максимально поддержит Украину, заставив Трампа действовать совместно, добиваясь мира через силу.

Угроза Путину (который уже налил себе шампанского) послать американские войска в Украину - это хорошее начало. То, что путинский БРИКС объявлен покойником - еще лучше.

Дальше будем наблюдать за долгими «качелями». Но я верю, что европейско-украинский силовой потенциал намного больше, чем российский.

Не сомневаюсь, что Трамп примет сторону силы. А насколько путинская нищая Россия, идущая вразнос, может выглядеть сильной, каждый может решить сам.

Александр Хоц, «Телеграм»

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