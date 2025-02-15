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Кошмарный сон Лукашенко может стать реальностью

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  • Александр Удафович, UDF
  • 15.02.2025, 11:42
  • 3,512
Кошмарный сон Лукашенко может стать реальностью

Дилемма возникла неожиданно.

Политический аналитик и историк Александр Фридман написал о дилемме, неожиданно возникшей у Александра Лукашенко.

«Тот факт, что официальный Минск фактически не комментирует судьбоносные события вокруг Украины, объясняется дилеммой, с которой теперь столкнулся Александр Лукашенко.

С одной стороны, в случае завершения войны белорусскому руководству «придется с большой долей вероятности иметь дело с южным соседом Украиной, который политически и экономически будет ориентироваться на США и Европу, а также будет в разных формах мстить режиму Лукашенко за соучастие в войне».

«Сильная демократическая Украина станет постоянной угрозой для диктатуры в Беларуси», - пишет Александр Фридман.

При этом, отмечает он, о каком-либо участии официального Минска в мирных переговорах «речь сейчас и близко не идет», поэтому «власти Беларуси вынесли эту тему за скобки».

С другой стороны, предпосылок для кардинального улучшения отношений с США и ЕС у белорусского режима также нет, и после завершения войны «Лукашенко рискует и вовсе оказаться один на один с по-прежнему реваншисткой Россией». Причем, с Россией, потерпевшей «стратегическое поражение и готовой к самым радикальным шагам».

Александр Удафович, UDF

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