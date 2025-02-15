Экспортный проект СПГ в Луизиане получил одобрение Трампа 15.02.2025, 11:49

Лицензия выдана для поставок на рынки Азии и Европы.

Администрация президента США Дональда Трампа заявила в пятницу, что предоставила лицензию на экспорт сжиженного природного газа для проекта Commonwealth LNG в Луизиане.

Это первое одобрительное решение по экспорту СПГ после того, как бывший президент Джо Байден приостановил его в начале прошлого года. Как отмечает агентство Reuters, экспортная лицензия выдана для поставок на рынки Азии и Европы.

Министр энергетики Крис Райт, чье ведомство отвечает за одобрение поставок, заявил, что экспорт американского СПГ «укрепляет экономику США и поддерживает рабочие места в Америке, одновременно укрепляя энергетическую безопасность во всем мире».

США пытаются увеличить экспорт СПГ, чтобы помочь снизить зависимость Европы от российского газа после вторжения Москвы в Украину три года назад.

Трамп распорядился снять заморозку на выдачу разрешений на экспорт СПГ в день своего второго вступления в должность 20 января этого года.

Компания Commonwealth LNG, которая, как пишет Reuters, ждала разрешения дольше, чем любая другая компания, намерена построить экспортный завод в Луизиане мощностью 9,5 млн метрических тонн сжиженного газа в год — для продажи в страны, не имеющие соглашения о свободной торговле с США.

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