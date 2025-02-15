Вэнс суров, Песков растерян Никита Требейко

15.02.2025, 11:58

Дмитрий Песков

Ждите ответа» и крепче держитесь за стул при получении.

Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс заявил о возможности отправки американских войск в Украину. Такой вариант, по его словам, не исключен, если РФ откажется от урегулирования. «Есть экономические рычаги давления, есть, конечно, и военные рычаги, – сказал вице-президент. – Существует множество формулировок и конфигураций. Но мы заботимся о том, чтобы Украина обладала суверенной независимостью».

В новостях последних дней, на фоне трампо-путинского перезвона и кремлевского благоволения, выступление Вэнса прозвучало резким позитивным диссонансом. Попутно вице-президент дезавуировал министра обороны США Пита Хегсета. Позавчера шеф Пентагона однозначно исключал американское военное присутствие как гарантию безопасности Украины. Сегодня Хегсет поторопился объявить: возможны варианты…

Тем временем Джон Коул, заместитель президентского спецпредставителя по России и Украине генерала Кита Келлога, заявляет: США не исключают возвращения Украины к границам 2014 года. И вступления в НАТО не исключают тоже. Его начальник Келлог только что все это исключал. Более того – смелое высказывание Коула смахивает на дезавуирование только что высказанных позиций самого Дональда Трампа. Демократия, конечно, редкостная. Америка в полный рост.

Ясность внес тот же Вэнс: «Президент Трамп может изменить свое мнение по тем или иным вопросам». Все просто. Это действительно известное свойство 45/47-го главы американского государства. Знаменитая непредсказуемость оставалась путеводной звездой. Непредсказуем, кстати, оказался и Вэнс: известный ранее как ярый противник помощи Украине. Впрочем, побывал он и ярым противником Трампа.

Путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков (которого в эти дни стали именовать «представителем Кремля») пребывал сегодня в очевидной растерянности. На этот раз его можно понять. «Новые элементы американской позиции» – так назвал Песков то, что другие комментаторы квалифицируют как «угрозы Вэнса». Подобного и в самом деле не звучало еще вчера. «Ранее таких формулировок мы не слышали. Рассчитываем, что получим какие-то дополнительные разъяснения», – прокомментировал Песков. Рассчитывать на что-либо с Трампом и его администрацией – это, как видим, песня. «Ждите ответа», как в советской справочной. И крепче держитесь за стул при получении.

Тем временем в Мюнхене открылась ежегодная конференция по безопасности. Вопреки анонсу Трампа, представителей РФ там нет. Таким образом, отменяется предполагаемая трехсторонняя встреча (странно, откуда вообще взялись эти соображения, когда РФ на конференцию не приглашалась). Отложена – пока на несколько часов – и встреча Вэнса с Зеленским: проект американо-украинского соглашения по полезным ископаемым «нуждается в доработке». Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский пока не подписал документ.

Отменилась и встреча Вэнса с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. На этот раз шаг был предсказуем. Через пару недель Шольц наверняка перестанет быть главой правительства. А чем он лучше Трюдо («Девочка, ты больше не губернатор»)? К тому же, вчера Шольц призывал ввести чрезвычайное положение – в свете всего происходящего в мире. Американская же администрация, надо полагать, ничего чрезвычайного не видит. Все в порядке вещей.

«Наш друг веселый парень, и это знают все» – старая песенка гангстеров из Чикаго, где высится Башня Трампа.

Никита Требейко, vkrizis.info

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com