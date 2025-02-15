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В работе отделений «Белпочты» по всей стране возможны сбои

  • 15.02.2025, 12:10
В работе отделений «Белпочты» по всей стране возможны сбои

Смогут ли белорусы получить пенсии и оплатить коммунальные услуги?

Белорусы могут столкнуться с перебоями в работе отделений «Белпочты» по всей стране. Как сообщили в пресс-службе предприятия, с 14 по 18 февраля будут проводиться технические работы, из-за чего возможны временные сбои в обслуживании клиентов, пишет «Онлайнер».

В «Белпочте» заверили, что получить пенсию или оплатить коммунальные услуги по-прежнему будет можно, однако есть вероятность неполадок в работе систем.

Напомним, с начала 2025 года «Белпочта» пересмотрела стоимость ряда услуг. Подорожала пересылка:

заказной письменной корреспонденции;

отправлений «1-й класс»;

посылок и отправлений с объявленной ценностью;

услуги «Почтовый курьер».

При этом без изменений остались тарифы на простые письма, почтовые карточки, бандероли, а также внутренние посылки, оформленные онлайн.

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