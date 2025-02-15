В работе отделений «Белпочты» по всей стране возможны сбои
- 15.02.2025, 12:10
Смогут ли белорусы получить пенсии и оплатить коммунальные услуги?
Белорусы могут столкнуться с перебоями в работе отделений «Белпочты» по всей стране. Как сообщили в пресс-службе предприятия, с 14 по 18 февраля будут проводиться технические работы, из-за чего возможны временные сбои в обслуживании клиентов, пишет «Онлайнер».
В «Белпочте» заверили, что получить пенсию или оплатить коммунальные услуги по-прежнему будет можно, однако есть вероятность неполадок в работе систем.
Напомним, с начала 2025 года «Белпочта» пересмотрела стоимость ряда услуг. Подорожала пересылка:
заказной письменной корреспонденции;
отправлений «1-й класс»;
посылок и отправлений с объявленной ценностью;
услуги «Почтовый курьер».
При этом без изменений остались тарифы на простые письма, почтовые карточки, бандероли, а также внутренние посылки, оформленные онлайн.