Соглашение о редкоземельных металлах: США хотели права на 50% ископаемых 28 15.02.2025, 12:18

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Зеленский отказался из-за отсутствия гарантий безопасности.

Украинский лидер Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что не будет подписывать соглашение об украинских редкоземельных металлах, поскольку оно не содержит гарантий безопасности для нашего государства.

Об этом сообщил журналист и обозреватель издания Washington Post Джош Рогин. Также об этом пишет NBC News.

По его словам, во время встречи с американскими законодателями Зеленский рассказал им о содержании документа, который ему презентовала посол США Бриджит Бринк накануне визита министра финансов США Скотта Бессента в Киев.

Между тем, NBC News пишет со ссылкой на 8 информированных источников, что проект соглашения украинскому президенту представил сам американский министр. После этого Зеленский попросил время, чтобы изучить документ и проконсультироваться по нему.

В нем якобы говорилось о том, что США получит права на 50% запасов полезных ископаемых в Украине. Украинский президент заявил, что не может его подписать, потому что документ не содержит никаких гарантий безопасности для Украины.

NBC News утверждает, что в соглашении, которое привез Бессент, также был сигнал об открытости США к развертыванию американских войск в Украине для охраны ископаемых в случае прекращения огня с Россией.

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