Ученые открыли новый вид рыбы, существовавшей в Беларуси 400 млн лет назад 15.02.2025, 12:26

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иллюстративное фото

Открытие сделали на основе анализа чешуи.

Группа ученых, среди которых кандидат геолого-минералогических наук и преподаватель БНТУ Дмитрий Плакс, заявила об открытии нового вида пресноводных рыб, существовавших в девонский период на территории нынешней Беларуси, пишет канал «De facto. Беларуская навука».

Ученые провели анализ чешуи, найденной на территории Беларуси, и объявили об открытии нового вида рыб Moythomasia lebedevi. Исследование опубликовано в журнале The Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia. Moythomasia описывается как пресноводная рыба, средняя длина которой около 9 сантиметров.

Девон — геологический период палеозойской эры, который начался около 416 млн, а закончился 360 млн лет назад. В этот период большая часть современной Беларуси уже находилась на суше. Девонский период характеризовался большим разнообразием рыб, поэтому его также называют «эпохой рыб».

На сегодня известны лишь несколько разновидностей вымершего рода Moythomasia, подчеркивает «De facto. Беларуская навука». Предыдущую ученые открыли в 2015 году.

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