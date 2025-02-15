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Канцлер Германии: Демократия — сильнее Илона Маска

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  • 15.02.2025, 12:35
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Канцлер Германии: Демократия — сильнее Илона Маска
Олаф Шольц

Олаф Шольц раскритиковал вмешательство миллиардера в избирательную кампанию в ФРГ.

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) раскритиковал вмешательство миллиардера Илона Маска, возглавляющего департамент эффективности правительства (DOGE) США, в избирательную кампанию в ФРГ, передает «Немецкая волна».

Шольц дал интервью газетам Funke Mediengruppe и французскому изданию Ouest-France, которые публикуют выдержки из беседы в субботу, 15 февраля.

«Демократия - сильнее Илона Маска», - подчеркнул Шольц. По словам главы кабмина ФРГ, его беспокоит, что глава DOGE «призывает к избранию крайне правых партий в Европе - не только в Германии, но и во многих других странах».

«Считаю, что нам нужно меньше торговых барьеров»

Олаф Шольц также коснулся статуса отношений с Вашингтоном при Дональде Трампе: «США - наш друг». «Мы прежде всего благодарны США за то, что после 1945 года Германия стала демократической и свободной страной. Наши отношения базируются на этом фундаменте», - констатировал он.

В то же время политик раскритиковал объявленные Трампом тарифы на алюминий и сталь. «В принципе, я считаю, что нам нужно меньше торговых барьеров, а не больше», - заявил Шольц, добавив, что по этому вопросу Европа выступает единым фронтом.

Евросоюз с его 450 млн жителей - крупнейшая экономическая зона в мире, указал канцлер Германии. По его словам, «это дает нам сильную позицию». Еврокомиссия отреагирует «очень быстро» на тарифные меры Вашингтона, пообещал глава кабмина ФРГ.

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