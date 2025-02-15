Из плена ХАМАС освобождены еще три израильских заложника 5 15.02.2025, 12:55

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Они пробыли в плену 498 дней.

В рамках соглашения о прекращении огня между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС в субботу, 15 февраля, на родину вернулись еще три израильских заложника, захваченных боевиками 7 октября 2023 года и пробывших в плену 498 дней, передает «Немецкая волна».

Представители ХАМАС передали Международному комитету Красного Креста (МККК) гражданина Израиля и России Александра Труфанова, гражданина Израиля и США Саги Декель-Хена и гражданина Израиля и Аргентины Яира Хорна. В процедуре, которая транслировалась в прямом телеэфире, участвовали десятки вооруженных автоматами боевиков с закрытыми лицами, на площади города Хан-Юнис в южной части сектора Газа, где происходило освобождение заложников, собрались сотни человек.

Сотрудники МККК подписали с боевиками документы об освобождении израильтян. После этого заложников вывели на сцену и дали им слово. Израильские Telegram-каналы пишут, что их заставили выступать по текстам, составленным джихадистами.

В обмен на освобождение сограждан Израиль выпустит из тюрем 369 палестинских заключенных, включая 36 приговоренных к пожизненным срокам лишения свободы. Это самая крупная партия осужденных за террор в Израиле, освобождаемых в рамках соглашения с ХАМАС. Большинство из них будут депортированы в сектор Газа, а остальные - через Египет в третьи страны.

Несколькими днями ранее, 10 февраля, в ХАМАС заявили о приостановке обмена, обвинив Израиль в нарушении условий соглашения: в частности, в препятствовании возвращению жителей северной части сектора Газа и блокировании гуманитарной помощи. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выдвинул ультиматум, заявив, что если заложники не будут освобождены до полудня 15 февраля, Израиль возобновит боевые действия. После международного давления и посредничества при участии Египта и Катара стороны согласились продолжить обмен.

Нынешний обмен является частью соглашения о прекращении огня, достигнутого в январе 2025 года, которое предусматривает освобождение 33 израильских заложников в обмен на 1900 палестинских заключенных.

На данный момент в плену у ХАМАС остаются 73 израильских заложника из более чем 250, захваченных во время нападения 7 октября 2023 года. Из них 34 официально признаны погибшими.

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