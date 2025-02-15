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36 лет назад СССР вывел войска из Афганистана

3
  • 15.02.2025, 13:05
  • 1,280
36 лет назад СССР вывел войска из Афганистана

После этого ускорился процесс разрушения и распада советской империи.

15 февраля 2025 года исполняется 36 лет с момента вывода советских войск из Афганистана

Роковая для советской империи война началась в декабре 1979 года с ввода советских войск в Афганистан. За девять лет конфликта погибло более 15 тысяч советских граждан. В 1988 году после Женевских соглашений начался вывод войск, завершившийся 15 февраля 1989 года.

После этого ускорился процесс разрушения и распада СССР. Российские войска неминуемо уйдут и из Украины.

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