36 лет назад СССР вывел войска из Афганистана

36 лет назад СССР вывел войска из Афганистана3
- 15.02.2025, 13:05
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После этого ускорился процесс разрушения и распада советской империи.
15 февраля 2025 года исполняется 36 лет с момента вывода советских войск из Афганистана
Роковая для советской империи война началась в декабре 1979 года с ввода советских войск в Афганистан. За девять лет конфликта погибло более 15 тысяч советских граждан. В 1988 году после Женевских соглашений начался вывод войск, завершившийся 15 февраля 1989 года.
После этого ускорился процесс разрушения и распада СССР. Российские войска неминуемо уйдут и из Украины.