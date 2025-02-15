В России закрыли семь аэропортов из-за атаки украинских беспилотников 2 15.02.2025, 13:14

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В Волгограде дрон ударил по расположению российских военнослужащих.

В ночь на 15 февраля территорию России атаковали по меньшей мере 40 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. В Волгограде дрон упал недалеко от места проживания российских военнослужащих, пишет Astra. Пострадал один человек.

По данным канала, украинский дрон ударился в многоэтажный дом на улице генерала Шумилова, 77 в Волгограде. Этот дом находится напротив дома № 30, в котором 11 квартир, согласно специальному реестру, выделено для военнослужащих ВС РФ. На этой же улице, уточняет Astra, располагается местный военкомат. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил попадание «обломков» на крышу многоэтажки. О пострадавших он не сообщил. Глава региона также отметил, что целью «массированной атаки» БПЛА был промышленный объект, на котором в результате вспыхнул пожар.

Местные жители рассказали Shot о более чем 15 взрывах над городом, которые продолжались почти час. По информации канала, дроны снова пытались атаковать НПЗ в Красноармейском районе Волгограда. Областная администрация отчиталась об уничтожении над регионом 17 беспилотников.

Также о «прилетах» доложил глава Калужской области Владислав Шапша. По его данным, упавшие обломки беспилотника вызвали пожар на территории промзоны в Дзержинском районе. Там также располагается НПЗ. Кроме того, в Ростове-на-Дону «обломки» дрона попали в частный дом, где в момент атаки никого не было, сообщил врио губернатора области Юрий Слюсарь.

В Минобороны РФ утром отчитались, что средствами ПВО были уничтожены 40 украинских беспилотников над четырьмя российскими регионами. 17 дронов сбили в Волгоградской области, 12 — в Калужской, 9 — в Ростовской, 2 — в Саратовской. Также о ночных взрывах рассказывали жители Тульской области, но в сводке ведомства это не отразилось.

В телеграм-канале Росавиации отметили, что на фоне атак были закрыты аэропорты в семи российских городах: Астрахани, Владикавказе, Волгограде, Грозном, Калуге, Саратове и Ульяновске.

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