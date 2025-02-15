Зеленский: Этим летом Путин направит войска в Беларусь

Зеленский: Этим летом Путин направит войска в Беларусь8
- 15.02.2025, 13:32
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Президент Украины озвучил данные разведки на Мюнхенской конференции.
Российский диктатор Владимир Путин «четко рассматривает Беларусь как просто другой регион России». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 15 февраля в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности.
Владимир Зеленский отметил, что у Киева «есть четкая разведывательная информация, что этим летом Россия планирует отправить войска в Беларусь под предлогом военных учений».
— Но это точно так же, как они разворачивали войска перед полномасштабным вторжением в Украину три года назад. Эти российские силы в Беларуси для нападения на Украину? Возможно. А возможно нет. Или возможно они для вас?
Владимир Зеленский напомнил, что Беларусь граничит с тремя странами НАТО.
— Она (Беларусь — Прим. ред.), собственно, стала плацдармом для российских военных операций. Соответственно, со слов Путина и Лукашенко, Беларусь сейчас приняла запрещенное оружие. Ракеты средней дальности и даже ядерное оружие. Путин четко рассматривает Беларусь как просто другой регион России. И мы должны быть реалистичными, если кто-то разворачивает военный плацдарм, мы должны спросить, что нам с этим делать? И более важно — что можем мы сделать до следующего нападения, следующего вторжения? — сказал Зеленский.