Зеленский: Этим летом Путин направит войска в Беларусь 8 15.02.2025, 13:32

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иллюстративное фото

Президент Украины озвучил данные разведки на Мюнхенской конференции.

Российский диктатор Владимир Путин «четко рассматривает Беларусь как просто другой регион России». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 15 февраля в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности.

Владимир Зеленский отметил, что у Киева «есть четкая разведывательная информация, что этим летом Россия планирует отправить войска в Беларусь под предлогом военных учений».

— Но это точно так же, как они разворачивали войска перед полномасштабным вторжением в Украину три года назад. Эти российские силы в Беларуси для нападения на Украину? Возможно. А возможно нет. Или возможно они для вас?

Владимир Зеленский напомнил, что Беларусь граничит с тремя странами НАТО.

— Она (Беларусь — Прим. ред.), собственно, стала плацдармом для российских военных операций. Соответственно, со слов Путина и Лукашенко, Беларусь сейчас приняла запрещенное оружие. Ракеты средней дальности и даже ядерное оружие. Путин четко рассматривает Беларусь как просто другой регион России. И мы должны быть реалистичными, если кто-то разворачивает военный плацдарм, мы должны спросить, что нам с этим делать? И более важно — что можем мы сделать до следующего нападения, следующего вторжения? — сказал Зеленский.

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