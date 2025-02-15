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Зеленский призвал к созданию Вооруженных сил Европы

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  • 15.02.2025, 14:09
  • 2,832
Зеленский призвал к созданию Вооруженных сил Европы

Время пришло.

На фоне российской угрозы Европе нужны собственные Вооруженные силы. И время для их создания уже пришло.

Как передает РБК-Украина, об этом в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Я верю в Европу. И вы должны верить. И я призываю вас действовать - ради себя и ради Европы - людей Европы, ваших народов, ваших домов, ваших детей и нашего общего будущего», - отметил Зеленский.

По его словам, Европа должна стать самодостаточной и объединить свою силу с Украиной.

Президент напомнил, что сейчас украинские защитники, которых поддерживают другие страны, сдерживают Россию. Но сейчас нельзя исключать возможности того, что США может сказать Европе «нет» в вопросах, которые ей угрожают.

«Многие лидеры говорили о том, что Европе нужны собственные вооруженные силы - Армия Европы. Я считаю, что это время пришло. Вооруженные силы Европы должны быть созданы», - добавил он.

Также глава украинского государства обратился к генсеку НАТО Марку Рютте, отметив, что такие Вооруженные силы не станут заменой Альянса.

«Речь идет о том, чтобы сделать вклад Европы в наше партнерство равным вкладу Америки. И нам нужен тот же подход, когда речь идет о дипломатии - совместной работе во имя мира», - уточнил он.

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