«Продал авто в Россию, а штрафы приходят до сих пор» 2 15.02.2025, 14:19

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Адвокат объяснила, что делать белорусам в такой ситуации.

В редакцию одной из белорусских газет обратился житель Могилева, который оказался в непростой ситуации. По словам мужчины, несколько лет назад он по доверенности продал свой автомобиль в Россию. Однако с недавнего времени на его адрес начали приходить штрафы... Что делать в таком случае, объяснила юрист.

Чтобы решить эту проблему, адвокат Наталия Русакович посоветовала обратиться в Госавтоинспекцию по месту жительства с письменным заявлением. По ее словам, такие случаи нередки, поскольку в ГАИ отдельно учитывают договоры отчуждения транспортных средств и отдельно — сведения по их постановке и снятию с учета. Однако специалист заверила: с каждым годом таких ситуаций все меньше.

«…Ранее по этой причине имели место случаи расхождения информации по поводу того, кто собственник авто, в связи с чем постановления о наложении штрафа ошибочно направлялись прежнему собственнику. Сейчас количество таких случаев сведено к минимуму. Тем не менее, если покупатель машины по-прежнему не зарегистрировал ее на себя, подобная ситуация может произойти», — объяснила юрист.

Наталия Русакович напомнила: в соответствии с п. 7 указа №504 от 15 октября 2007 года, право собственности на транспортное средство приобретателя возникает, а право бывшего собственника прекращается с момента госрегистрации договора в ГАИ. Соответственно, с этого момента все связанные с авто обязанности несет новый законный владелец, передала газета «Аргументы и факты».

«Обязанность по возмещению вреда, причиненного автомобилем, возлагается на гражданина, владеющего им на праве собственности либо на ином законном основании, т.е. в том числе управляющим авто по доверенности. Более того, собственник, возместивший вред, причиненный лицом, управлявшим авто, также имеет право обратного требования (регресса) к этому лицу в размере выплаченного возмещения», — уточнила специалист.

Кстати, если собственник не согласен с привлечением его к административной ответственности и в течение месяца со дня получения копии соответствующего постановления (оно выносится без участия самого лица) подал об этом письменное заявление в ГАИ по месту жительства, данное постановление утрачивает силу в день получения указанного заявления. В дальнейшем административный процесс по данному факту будут вести в отношении лица, который в действительности управлял автомобилем.

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