Зеленский: Я не сниму членство Украины в НАТО со стола переговоров 2 15.02.2025, 14:37

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Америка не предоставит гарантий, если европейские гарантии не будут сильными.

Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности 2025 заявил, что не снимет членство Украины в НАТО со стола переговоров. При это он назвал Путина «самым влиятельным» членом НАТО.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на трансляцию его выступления.

«Я не верю в гарантии безопасности без Америки. Это просто будет слабо. Но Америка не предоставит гарантий, если европейские собственные гарантии не будут сильными. И я также не сниму членство Украины в НАТО со стола (переговоров, - ред)», - сказал он.

Но, по его словам, сейчас самым влиятельным членом НАТО, похоже, является глава Кремля Владимир Путин, потому что «его прихоти имеют силу блокировать решения НАТО».

«И это несмотря на то, что это украинская армия остановила Россию, не страна НАТО, не войска НАТО, а только наши люди и наша армия. Нет иностранных армий, которые борются на стороне Украины в этой войне. Но Путин потерял в этой войне почти 250 тысяч солдат, более 610 тысяч человек были ранены», - отметил он.

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