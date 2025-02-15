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Белорусы стали больше налегать на пиво

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  • 15.02.2025, 14:45
  • 1,760
Белорусы стали больше налегать на пиво

Какой регион самый пьющий?

Белорусы не отказываются от пива. Наоборот, в некоторых областях его стали потреблять еще больше.

По данным Белстата, в 2024 году организациями торговли Беларуси было реализовано 39,9116 млн дал. Это на 0,5% больше, чем в 2023-м.

Интересно, что в Минске продажи пива сократились на 2,2%. Чуть меньше стали употреблять этот напиток и в Витебской области.

А вот в остальных регионах ситуация иная. Там был рост продаж:

Гродненская область – на 0,4%

Брестская область – на 1,2%

Гомельская область – на 1,2%

Минская область – на 2,1%

Могилевская область – на 3,2%.

Самые популярные напитки

Белстат рассказал, какие алкогольные напитки белорусы чаще всего употребляли в 2024-м. Если кратко: предпочтения изменились.

Больше всего в прошлом году в Беларуси было продано пива – его можно считать самым популярным напитком. Хотя рост совсем незначительный.

А вот коньяк и бренди наши люди стали покупать куда чаще. Продажи выросли до 108,4%. Еще лучше брали слабоалкогольные напитки.

Как показывает статистика, спрос на виноградные и плодовые вина в прошлом году упал. Такая же ситуация и с водкой: по сравнению с 2023-м продажи составили 96% – 7569 дал.

Интересно, что в общем объеме продаж водки доля продукции отечественного производства стремительно приближается к 100%. Подобный расклад и по плодовым винам. А вот с виноградными ситуация иная: напитки отечественного производства занимают чуть более 60%.

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