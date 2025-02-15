Туск: Европе срочно нужен свой план действий по Украине 1 15.02.2025, 14:54

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Дональд Туск

Иначе будут решать другие.

Европе срочно нужно разработать свой план действий по Украине и собственной безопасности. В противном случае решения будут принимать другие.

Об этом написал премьер-министр Польши Дональд Туск в X (Twitter).

«Европе срочно нужен собственный план действий по Украине и нашей безопасности, иначе наше будущее будут решать другие глобальные игроки», - отметил Туск.

Глава правительства Польши добавил, что в таком случае решения будут «не обязательно в соответствии с нашими собственными интересами».

«Этот план надо готовить уже сейчас. Нельзя терять времени», - подчеркнул польский премьер.

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