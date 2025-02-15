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Как получить денежную компенсацию за «коммуналку» в Беларуси?

  • 15.02.2025, 15:06
Как получить денежную компенсацию за «коммуналку» в Беларуси?

Не все граждане могут претендовать на подобные дотации от государства.

В ЖКХ Минска рассказали, как белорусам получить безналичные жилищные субсидии для оплаты услуг.

Там уточнили, что такие дотации полагаются не всем слоям населения, пишет «Точка».

На них могут претендовать малообеспеченные и социально уязвимые группы людей.

В частности, субсидии предоставляются для частичной оплаты ЖКУ и возмещения расходов на электроэнергию, потребляемую для освещения вспомогательных помещений и работы оборудования.

Важный момент: субсидия предоставляется только в рамках нормативов потребления. За счет субсидии погашается часть платы за:

газоснабжение

отопление

горячую и холодную воду

вывоз мусора

техобслуживание жилого дома и лифта

капремонт

электроэнергию

уборку вспомогательных помещений в жилом доме.

Кому дадут компенсацию на «коммуналку»

Получить субсидию могут собственники жилья, наниматели госжилья и члены их семей. Кроме того, субсидию могут оформить члены организации застройщиков.

Государство компенсирует затраты на оплату ЖКУ только тем, у кого они превышают:

20% среднемесячного совокупного дохода гражданина и членов его семьи – для жителей городов и поселков городского типа

15% совокупного дохода – для жителей сельской местности.

Как оформить субсидию

Для этого нужны следующие документы:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность

выписки и справки, которые подтверждают доходы

свидетельства о рождении несовершеннолетних детей

свидетельство о заключении или расторжении брака

другие.

На получение субсидии не может претендовать:

собственник нескольких жилых помещений (исключение – многодетные семьи)

собственник жилья, который сдает его по договору найма

владелец квартиры, в которой зарегистрировано частное предприятие.

Сюда же относятся лица, включенные в список трудоспособных, но не занятых в экономике, оплачивающих услуги по полным тарифам.

Коммунальные услуги дорожают в Беларуси

Ранее стало известно, что в Беларуси повышают стоимость жилищно-коммунальных услуг. Это предусмотрено указом, который подписал глава государства.

Для типовой двухкомнатной квартиры с тремя жильцами, потребляющими услуги в пределах нормы, рост ЖКУ составит Br21 (0,5 базовой величины).

Увеличение тарифов произойдет в два этапа:

с 1 января подорожают все услуги, кроме отопления и горячего водоснабжения, на Br17,05

с 1 июня – тепловая энергия для отопления и горячего водоснабжения на Br3,95.

По официальным данным, в 2025 году доля расходов на ЖКУ в доходе семьи из трех человек (при двух работающих с зарплатами на уровне средней по стране) составит 3,8%, а для семьи из двух пенсионеров – 8,3%.

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