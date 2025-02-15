Как получить денежную компенсацию за «коммуналку» в Беларуси?
- 15.02.2025, 15:06
Не все граждане могут претендовать на подобные дотации от государства.
В ЖКХ Минска рассказали, как белорусам получить безналичные жилищные субсидии для оплаты услуг.
Там уточнили, что такие дотации полагаются не всем слоям населения, пишет «Точка».
На них могут претендовать малообеспеченные и социально уязвимые группы людей.
В частности, субсидии предоставляются для частичной оплаты ЖКУ и возмещения расходов на электроэнергию, потребляемую для освещения вспомогательных помещений и работы оборудования.
Важный момент: субсидия предоставляется только в рамках нормативов потребления. За счет субсидии погашается часть платы за:
газоснабжение
отопление
горячую и холодную воду
вывоз мусора
техобслуживание жилого дома и лифта
капремонт
электроэнергию
уборку вспомогательных помещений в жилом доме.
Кому дадут компенсацию на «коммуналку»
Получить субсидию могут собственники жилья, наниматели госжилья и члены их семей. Кроме того, субсидию могут оформить члены организации застройщиков.
Государство компенсирует затраты на оплату ЖКУ только тем, у кого они превышают:
20% среднемесячного совокупного дохода гражданина и членов его семьи – для жителей городов и поселков городского типа
15% совокупного дохода – для жителей сельской местности.
Как оформить субсидию
Для этого нужны следующие документы:
паспорт или другой документ, удостоверяющий личность
выписки и справки, которые подтверждают доходы
свидетельства о рождении несовершеннолетних детей
свидетельство о заключении или расторжении брака
другие.
На получение субсидии не может претендовать:
собственник нескольких жилых помещений (исключение – многодетные семьи)
собственник жилья, который сдает его по договору найма
владелец квартиры, в которой зарегистрировано частное предприятие.
Сюда же относятся лица, включенные в список трудоспособных, но не занятых в экономике, оплачивающих услуги по полным тарифам.
Коммунальные услуги дорожают в Беларуси
Ранее стало известно, что в Беларуси повышают стоимость жилищно-коммунальных услуг. Это предусмотрено указом, который подписал глава государства.
Для типовой двухкомнатной квартиры с тремя жильцами, потребляющими услуги в пределах нормы, рост ЖКУ составит Br21 (0,5 базовой величины).
Увеличение тарифов произойдет в два этапа:
с 1 января подорожают все услуги, кроме отопления и горячего водоснабжения, на Br17,05
с 1 июня – тепловая энергия для отопления и горячего водоснабжения на Br3,95.
По официальным данным, в 2025 году доля расходов на ЖКУ в доходе семьи из трех человек (при двух работающих с зарплатами на уровне средней по стране) составит 3,8%, а для семьи из двух пенсионеров – 8,3%.