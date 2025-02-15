На белорусско-украинской границе почти полностью сгорел загрязненный радионуклидами заказник 15.02.2025, 15:24

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Появились спутниковые снимки пожара.

В распоряжении «Радио Свобода» оказались спутниковые снимки пожара в республиканском заказнике «Простырь» на белорусско-украинской границе. За три дня выгорела почти вся территория природоохранной зоны.

Дым от пожара появился на фотографиях 10 февраля. По ним можно предположить, что площадь пожара составляет около 25 квадратных километров.

13 февраля гомельское издание «Флагшток» писало, что на карте пожаров от NASA FIRMS появился крупный пожар, о котором официально не сообщали. Согласно сервису, огонь впервые был зафиксирован в экосистеме на Полесье и в Пинском районе Брестской области на самой границе Украины 9 февраля. Самая активная фаза пожара пришлась на 12 февраля. По состоянию на 14 февраля, сервис FIRMS уже не фиксировал возгорания.

В сводках Брестского МЧС за последние дни нет никакой информации о пожаре в заказнике.

Заказник «Простырь» включает крупное низменное пойменное болото в междуречье Припяти, Простыря и Стира. Это последний из типичных древних уголков Западного Полесья, сохранившийся среди измененных ландшафтов. Территория заказника имеет важное значение для сохранения популяций некоторых редких видов птиц.

Охраняемая территория была создана с целью сохранения эталонного участка природных болотно-луговых угодий с богатым растительным и животным миром, включающего много редких видов флоры и фауны Беларуси. Заказник граничит с Украиной и является частью перспективной трансграничной природной территории под особой охраной «Простырь – Припять – Стоход» (Беларусь – Украина). Территория заказника загрязнена радионуклидами.

Специалист по экологии и природоохранным зонам в Беларуси, из соображений безопасности пожелавший не называть свое имя, отметил в комментарии изданию «Радио Свобода», что пожары зимой для «малоподвижных естественных экосистем, в том числе болот», не являются большой проблемой.

«Это определенный шок, с которым экосистема справляется тем быстрее, чем меньшее влияние человека испытывает, – говорит эколог. – Поэтому для основных видов, охраняемых на Простыре – вертлявой камышевки или большого подорлика – пожар не создаст проблем. Зимой торфяной слой болота обычно насыщен водой и покрыт льдом. Поэтому пожар быстро проходит по верху и выжигает только сухой растительный покров, который весной восстанавливается из корней и семян».

По словам эколога, в Беларуси значительно возросло число пожаров из-за теплых зим. Кроме того, общие изменения климата влияют на обводнение болот.

Наибольшую опасность экологи усматривают в деятельности человека, нарушающей естественный ход вещей в природе, в результате чего пожары становятся более опасными и вредоносными. Также опасность эксперт видит в создании в природоохранной зоне инфраструктуры, которая якобы помогает в борьбе с пожарами – сети дорог и каналов.

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