Наталья Радина: Есть три признака развала России 2 15.02.2025, 15:18

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Наталья Радина

Против Путина нужно действовать жестко.

Европа прекрасно понимает, какими могут быть последствия позорной сделки с Путиным. «Мюнхенский сговор» в отношении Украины не повторится.

Об этом главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина рассказала в интервью YouTube-каналу известного журналиста Евгения Киселева:

— Надеюсь, что выводы из истории европейцами сделаны. Они прекрасно понимают, что угрозы со стороны России никуда не денутся, если соглашение с Путиным будет заключено на абсолютно позорных условиях капитуляции.

Думаю, что все-таки будет выработана жесткая стратегия в отношении Путина, потому что нужно понимать, что Россия слаба, ее даже невозможно сравнивать с СССР. И сегодня это двенадцатая экономика мира, это не сверхдержава, каким был в свое время Советский Союз. И мы знаем, что за эти три года Россия очень серьезно истощена войной, об этом прямо заявлял генеральный секретарь НАТО. Сегодня у нее серьезный дефицит и вооружений, и личного состава. Мы видим, какие проблемы в экономике России, экономические санкции, введенные против Российской Федерации, действуют. Нужно усилить санкции против энергетического сектора, санкции против теневого флота, которые уже введены. Можно идти дальше. Речь идет не только о снижении цены на нефть, можно закрывать проливы, нужно обращаться к Дании, к Турции.

Главный редактор сайта Charter97.org считает, что российский режим может рухнуть, а за ним посыпется и лукашенковский:

— Ни один советолог не предсказывал падение cоветской империи. Но это произошло, и посмотрите, что сейчас есть все три элемента, которые привели к распаду Советского Союза. Введены санкции против нефтяного сектора, идет обсуждение снижения цены на нефть, происходит гонка вооружений. Вот недавно прошла информация, что военный бюджет России якобы уже выше, чем военный бюджет всех стран Евросоюза вместе взятых. Это неминуемо ведет к краху экономики. А сейчас Трамп распорядился создать в США систему противоракетной обороны «Железный купол» по примеру рейгановских «Звездных войн». И это продолжение гонки вооружений. Во время которой, я убеждена, не только Россия, даже Китай может надорваться. Третий элемент развала СССР — война в Афганистане, а сейчас еще более разрушительная для самой России война против Украины.

Считаю, что мы не преувеличиваем, все может произойти стремительно и быстро. Как в самой России, так и в Беларуси, потому что марионеточный режим Лукашенко рухнет одновременно вместе с путинским.

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