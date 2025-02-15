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Премьер Дании назвала стратегию Европы в войне РФ против Украины

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  • 15.02.2025, 15:33
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Премьер Дании назвала стратегию Европы в войне РФ против Украины
Метте Фредериксен

Метте Фредериксен озвучила ее на Мюнхенской конференции по безопасности.

Война России против Украины касается не только самой Украины, а также отражает империалистические желания Москвы и намерения вмешаться в европейские дела. Стратегия Европы должна быть только в достижении победы в войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дании Метте Фредериксен на Мюнхенской конференции по безопасности.

На вопрос модератора о том, какой должен быть план у Европы относительно Украины, глава датского правительства отметила, что ее ответ «очень прост - мы должны выиграть».

Она подчеркнула, что «наша стратегия - только победа в войне», и добавила, что в противном случае в этом году Россия продолжит дестабилизировать ситуацию в Европе, чего западные лидеры не должны допустить.

«Я никогда не считала, что война РФ против Украины касается сугубо Украины. Война в Украине - это о России, это о российских империалистических мечтах, это об их желании и намерениях принимать решения относительно дел Европы... И не можем позволить это им сделать», - сказала Фредериксен.

Также премьер Дании обратила внимание, что Европа должна иметь в виду угрозу со стороны РФ, в частности не только для Украины, и снова акцентировала важность победы над страной-агрессором в войне.

«Это не просто, но это необходимо», - отметила Фредериксен.

Также глава правительства Дании добавила, что мечтает о мире, однако точно не терпит политику умиротворения, как это было в Мюнхене в 1938 году.

«И я думаю, это было бы неправильно сегодня», - добавила она.

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