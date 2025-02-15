Ученые создали уникальную «электрокожу» 1 15.02.2025, 15:42

Она способна восстанавливаться в течении пары секунд.

Многие из носимых на руках медицинских устройств рано или поздно приходят в негодность из-за различных мелких повреждений. Однако недавно ученые создали необычную кожу, способную восстанавливаться после них в течении пары секунд.

Носимые устройства долгое время были ограничены своей хрупкостью — царапины, разрывы или повреждения могут быстро сделать их бесполезными. Исследователи из Института биомедицинских инноваций Терасаки разработали революционную самовосстанавливающуюся электронную кожу (E-Skin), которая восстанавливает более 80% своих функций всего за 10 секунд после повреждения, что значительно превосходит существующие технологии, пишет HospiMedica.

Инновационная E-Skin объединяет сверхбыстрые возможности самовосстановления, надежную работу в экстремальных условиях, передовой искусственный интеллект и высокоточные системы мониторинга здоровья. Эти функции позволяют в режиме реального времени определять усталость и точно оценивать мышечную силу, предлагая ценные применения в легкой атлетике, реабилитации и общем мониторинге здоровья, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science Advances.

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Традиционные электронные кожные устройства часто выходят из строя при царапинах или повреждениях, что ограничивает их практическое использование. Новая самовосстанавливающаяся кожа E-Skin устраняет это критическое ограничение, обеспечивая постоянный и надежный мониторинг здоровья даже в сложных условиях. Способность функционировать в различных условиях окружающей среды делает ее особенно удобной для применения в реальном мире.

Профессор Янчжи Чжу, один из ведущих исследователей проекта, заявил: «Эта технология самовосстановления представляет собой фундаментальный шаг в сфере носимой электроники. Благодаря тому, что время восстановления составляет всего несколько секунд, а не минут или часов, мы преодолели один из основных барьеров на пути практического, повседневного использования электронных устройств, основанных на коже».

Исследовательская группа предполагает широкий спектр применения этой технологии, включая мониторинг спортивных результатов, медицинскую реабилитацию и регулярное отслеживание состояния здоровья людей. Долговечность и способность к быстрому самовосстановлению E-Skin открывают новые возможности для персонального мониторинга здоровья, обеспечивая сохранение работоспособности устройств даже после ежедневного износа.

Используя передовой искусственный интеллект, E-Skin может анализировать физиологические данные в режиме реального времени, предоставляя пользователям мгновенное представление о показателях их здоровья. Интеграция искусственного интеллекта повышает точность и полезность собираемых данных, превращая E-Skin в мощный инструмент для персонализированного мониторинга здоровья, заявили авторы. Эта разработка знаменует собой значительный прогресс в области носимых медицинских технологий, приближая их все ближе к эластичности, регенерации и адаптивности человеческой кожи.

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