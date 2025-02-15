Набиуллина похоронила надежды россиян 15.02.2025, 15:51

Эльвирa Набиуллинa

К высокой инфляции в экономике добавится еще одно явление.

Пока российский диктатор Владимир Путин кормит россиян мифами о «стабильности»экономики РФ, словно не замечая сильнейшего за последние восемь лет разгона инфляции, подконтрольные ему чиновники куда менее оптимистичны и предрекают еще один год высокого роста цен на товары, а также прогнозируют резкое замедление роста ВВП, пишет «Диалог.UA».

Еще один год высокой инфляции

Согласно макропрогнозу, опубликованному Центробанком РФ, в конце 2025 года инфляция ожидается на уровне 7-8%, хотя еще в октябре прошлого года ЦБ рассчитывал затормозить инфляцию до 4,5-5%.

Теперь возвращение к 4-процентной цели откладывается на 2026 год.

«О переломе тренда речь пока не идет», – заявила глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина.

По ее словам, пик инфляции придется на апрель - май, после чего некоторое ее повышение возможно в июле, когда состоится ежегодная индексация тарифов.

На неделе с 4 по 10 февраля инфляция в РФ ускорилась до 9,99 с 9,92% неделей ранее.

Экономика движется к стагнации

Кроме того, в текущем году прогнозируется резкое замедление экономики: темпы роста российского ВВП с 4,1% в 2024 году уменьшатся до 1-2% в 2025 году, а в следующем году российская экономика и вовсе окажется на грани стагнации – рост составит всего 0,5-1,5%.

Снижение ожидается и в потребительской активности: после увеличения на 5,5% в прошлом году частное потребление в этом году вырастет всего на 0,5-1,5%.

Инвестиции, выросшие в 2024 году на 10,2%, в этом году могут полностью остановиться.

По итогам заседания в пятницу ЦБ оставил без изменений ключевую ставку – на уровне 21% годовых, но допустил возможность ее повышения на следующих заседаниях.

Нынешняя ставка в России и без того является рекордной с 2002 года.

В прошлом году она повышалась трижды в надежде затормозить инфляцию, но эти меры не принесли результата.

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