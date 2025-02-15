«Никаких решений по Украине без Украины и о Европе без Европы» 5 15.02.2025, 15:59

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Зеленский озвучил ключевой принцип на Мюнхенской конференции.

Украина не будет соглашаться на мирные сделки, которые заключены без ее участия. Переговоров России один на один с США хочет только российский диктатор Владимир Путин.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Украина никогда не согласится на сделки, заключенные за нашей спиной без нашего участия. И то же правило должно действовать для всей Европы. Никаких решений по Украине без Украины. Никаких решений о Европе без Европы. У Европы должно быть место за столом, когда принимаются решения о Европе», - отметил глава государства.

По его словам, в случае заключения сделки без Украины и Европы «проиграют все».

Президент предупредил, что сейчас глава Кремля пытается провести переговоры с США без участия Украины и Европы - как перед войной, когда они встречались в Швейцарии и, казалось, собирались поделить мир.

«Затем Путин попытается добиться того, чтобы президент США стоял на Красной площади 9 мая этого года - не как уважаемый лидер, а как реквизит в его спектакле. Нам это не нужно. Нам нужен настоящий успех. Настоящий мир», - добавил Зеленский.

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