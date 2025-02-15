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Сенатор США Грэм: Вооружите Зеленского до зубов

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  • 15.02.2025, 16:21
  • 4,012
Сенатор США Грэм: Вооружите Зеленского до зубов

Сильные слова республиканца.

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм считает, что российско-украинская война закончится тогда, когда Украина и США подпишут соглашение о партнерстве, предусматривающее добычу украинских редкоземельных минералов.

Об этом он сказал во время дискуссии в рамках Мюнхенской конференции безопасности.

«Путин не понимает, что происходит. Если мы подпишем это соглашение, Путин проиграл, потому что Трамп будет защищать соглашение», — считает Грэм.

Причем, говорит сенатор, война закончится таким образом, который исключит возможность ее восстановления в будущем.

«Президент Трамп не собирается делать в Украине то, что мы делали в Афганистане. […] Я думаю, что он найдет способ закончить эту войну таким образом, что Путин будет дураком, если сделает это (нападет на Украину — ред.) снова. […] Вооружите его (президента Украины Владимира Зеленского — ред.) до зубов. Дайте ему кучу F-16, а не несколько F-16. Дайте им ПТРК, дайте им танки, потому что они будут воевать», — сказал он.

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