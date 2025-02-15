В Минске автомобиль влетел в столб 5 15.02.2025, 16:28

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Водитель погиб на месте.

Спасатели белорусской столицы сообщили, что после ДТП на улице Пономаренко понадобилась их помощь, рассказали в МЧС Беларуси.

Днем 15 февраля подразделения МЧС выехали по сообщению о ДТП на улицу Пономаренко в Минске.

Выяснилось, что легковая машина «Renault» врезалась в столб. Водителя зажало в машине.

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В УГАИ ГУВД Мингорисполкома сообщили, что от полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

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