Россия проигрывает в войне спецслужб Алексей Голобуцкий

15.02.2025, 16:33

1,638

СБУ всегда на шаг впереди россиян.

Операция «Крыса». Сколько «крыс» россияне инфильтрировали в органы украинской власти за годы независимости? Трудно посчитать, но точно немало. Особое внимание в Кремле уделялось силовым структурам. Ситуация кардинально изменилась с приходом в руководство СБУ Василия Малюка. «Почистили» от российских агентов и органы власти, и саму службу.

Все началось с операции по задержанию российского предателя, топового чиновника СБУ Кулинича. Проведенная лично Малюком, она позволила арестовать ключевого российского агента. Далее СБУ, уже под руководством самого Малюка, вычистила предателей и стала одним из ключевых элементов сил обороны и врагом для Кремля.

На днях стало известно еще об одной операции топ-уровня. Малюк, как и в случае с Кулиничем, снова лично участвует в задержании предателя. Важно, что ее провели во время горячей фазы войны, когда каждый разоблаченный агент врага – это чьи-то спасенные жизни. А агент такого уровня – не одна сотня жизней. Ведь его информацию россияне могли использовать для планирования обстрелов и собственных операций. Полковник СБУ Козюра с 2016 года на высоких должностях, последняя из которых – руководитель штаба АТЦ. «Крыса» работала на врага с 2018 года, как по идейным, так и по финансовым соображениям.

Операция по задержанию Козюры действительно беспрецедентная и демонстрирует, что Служба безопасности имеет совсем другое качество работы, чем все предыдущие годы независимости. СБУ все время оказывается на шаг впереди россиян, которые тотально проигрывают в противостоянии спецслужб. Малюк провел процесс очистки от российских агентов, который продолжается. Без этой очистки у СБУ не было шансов проводить такие мощные операции против врага. «Крысу» еще и смогли использовать против самих же вербовщиков. Долгое время через него россиян «кормили дезой». Это действительно ювелирная работа наших спецслужб.

Что же касается самой «крысы», то, как говорил один беглец в Ростов: «Я ему не завидую». Фото, где его держит за шкирку глава СБУ, облетели все медиа. Впереди – суд и приговор. Почти наверняка – пожизненное заключение.

Алексей Голобуцкий, censor.net

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com