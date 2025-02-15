Мозырский НПЗ признал свою убыточность 15.02.2025, 16:34

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Санкции действуют.

В передаче на заводском радио Мозырского нефтеперерабатывающего завода начальник отдела организации труда и заработной платы прокомментировала повышение зарплат работникам предприятия. Как отмечается, «директор завода анонсировал поднятие зарплаты на 10%, а по факту повышение, согласно расчетному листку, составило 6,25%», пишет «Флагшток».

Начальник отдела отметила, что «в условиях убыточной работы предприятия и, как следствие, отсутствия возможностей для повышения тарифной ставки первого разряда, учитывая важность поддержки достойного уровня благосостояния работников завода, руководством был предпринят ряд мер в этом направлении».

Таким образом, на Мозырском НПЗ признали убыточность своей работы.

Что касается заработной платы, то начальница привела цифры, но прямо не ответила на вопрос, почему зарплату подняли не на 10%, как обещал директор.

При этом в газете «Мозырский переработчик» упомянули о приостановлении действий некоторых пунктов коллективного договора. Глава заводского профсоюза рассказал, что с 6 февраля по 31 марта некоторые пункты коллективного договора «на паузе». Но подробности не раскрыл, объяснив это тем, что информация «довольно объемная», предложив интересующимся искать ее самостоятельно запросить у председателей цехкомов.

В газете предприятия также написали о том, что в феврале «предполагается плавное увеличение загрузки, что повлияет на изменение плановых объемов переработки в марте».

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