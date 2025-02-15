Студент из Индии смог запомнить цепочку из 80 чисел за 13,5 секунд 1 15.02.2025, 16:54

Вишваа овладел методом под названием «Дворец памяти».

Двадцатилетний индийский студент Вишваа Раджакумар выиграл чемпионат мира по Memory League — это соревнование по скоростному запоминанию цифр, слов, имён, изображений и карт, пишет «Нож».

Натренированная память помогла парню запомнить длинную последовательность чисел за время, которое обычный человек тратит на завязывание шнурков.

Вишваа овладел методом под названием «Дворец памяти». В упрощённом виде он устроен так: человек представляет дом с множеством комнат, затем «заселяет» в каждую из них конкретное воспоминание. Когда человек мысленно путешествует по дворцу, в его мозге активизируется гиппокамп — область мозга, отвечающая за когнитивные функции, в том числе за память.

«Допустим, моё первое место — это моя комната, где я сплю. Моё второе место — это кухня. А третье место — это мой коридор. Четвёртое место — это моя веранда. Ещё одно место — это моя ванная комната. Допустим, я запоминаю список из 10 слов. Я беру пару слов, придумываю с ними историю и помещаю их в какое-нибудь место. Я составляю из них рассказ», — пояснил Вишваа Раджакумар.

Теперь студент планирует закончить колледж и открыть в Индии центр развития памяти.

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