«Сил никаких нет, сжигают все» 4 15.02.2025, 16:59

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Россияне несут огромные потери под Покровском.

Ситуация для российских оккупантов под Покровском ухудшается. Продвижение вперед остановлено, ВСУ полностью парализовали логистику ВС РФ.

Об этом пишет популярный российский Z-канал «Филолог в засаде», пишет («Диалог»https://www.dialog.ua/war/309517_1739623007).

Он опубликовал сообщение российского оккупанта, который воюет под Покровском. Военный жалуется на украинские ударные дроны, которые полностью парализовали российскую логистику.

«Сил никаких нет... Небо полностью за (Силами обороны Украины — ред.). Дальше 3 км от Селидово не отъехать, сжигают все… Очень много комиков на оптике (ударных БПЛА на оптоволокне — ред.), все грунтовые дороги контролируют 24 на 7. Ротацию просто не провести, пешком ходим по 18 км. Остро встает вопрос воды, еды, бензина... Парни натурально замерзают на позициях. Ничего не подвезти… Из комиков, что не на оптике, (ВСУ — ред.) нащупали окно, где у нас нет РЭБа, и активно работают на них», — пишет российский оккупант.

Командование ВС РФ не позволяет срезать крыши у машин УАЗ. Из-за этого россияне оказались особо уязвимы перед украинскими дронами.

«Ты едешь в «буханке», как в гробу, ничего не видишь и не слышишь», — рассказал российский оккупант.

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