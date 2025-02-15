Абхазские сепаратисты отказались пускать в страну наблюдателей от ЦИК РФ 15.02.2025, 17:21

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В марионеточной «республике» проходят «выборы».

ЦИК самопровозглашенной Республики Абхазия не аккредитовала наблюдателей от ЦИК России на досрочные «выборы» «президента», которые проходят там сегодня, 15 февраля, сообщает «Радио Свобода».

По утверждению российской комиссии, списки были поданы, ответ должен был прийти до полудня 11 февраля – но не пришел. Исходя из этого ведомство решило не направлять своих представителей. При этом о том, что ее наблюдателей в Абхазии не будет, ЦИК России сообщила вчера вечером, накануне начала голосования и якобы в ответ на запросы СМИ.

Сегодня утром абхазская «ЦИК» прокомментировала заявление российских коллег. По ее утверждению, стороны не смогли согласовать количество наблюдателей: Россия хотела отправить двести человек, Абхазия на увеличение численности российских наблюдателей не соглашалась. В случае второго тура аккредитуют всех, заверили в абхазской ЦИК.

На пост «президента» самопровозглашенной республики претендуют пять человек, в том числе нынешний ее глава Бадра Гунба. Итоги «выборов» должны подвести до 18 февраля, для победы кандидату нужно набрать больше половины голосов избирателей.

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