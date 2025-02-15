FT узнала, почему Украина отклонила предложенную США сделку 15.02.2025, 17:35

В предложении Вашинтгона ничего не было о будущих гарантиях безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение США о передаче около 50% прав на редкие полезные ископаемые и пытается договориться о более выгодной сделке. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.

Отмечается, что Зеленский хочет, чтобы американские и европейские гарантии безопасности были напрямую связаны с любым соглашением относительно украинских запасов. Он также хочет, чтобы другие страны, включая государства ЕС, были вовлечены в будущую эксплуатацию природных ресурсов.

Высокопоставленный украинский чиновник заявил, что Киев «пытается договориться о более выгодной сделке».

Во время своего недавнего визита в Офис президента в Киеве министр финансов США Скотт Бессент принес документ, который Трамп хотел, чтобы Зеленский подписал, сообщили пять человек, знакомых с этим вопросом.

Сам Бессент описал сделку как «экономическое соглашение» с Киевом, чтобы «еще больше переплести экономики» обеих стран. По его словам, администрация Трампа «будет стоять до конца [с Киевом], увеличивая наши экономические обязательства», что «обеспечит долгосрочный щит безопасности для всех украинцев» после окончания войны с Россией.

«Когда мы рассмотрели детали, там ничего не было [о будущих гарантиях безопасности США]», - сказал другой украинский чиновник.

На вопрос, была ли эта сделка плохой для Украины, третий украинский чиновник, знакомый с предложением, сказал, что это была «сделка Трампа»: «Это сложно».

Как добавил проинформированный о встречах европейский чиновник, Зеленский не подписал соглашение, потому что он хочет, чтобы другие партнеры Украины, включая европейские страны, также участвовали в добыче полезных ископаемых:

«Они находятся под сильным давлением со стороны американцев по этому поводу».

Отмечается, что предложение США соответствует «плану победы», который команда Зеленского разрабатывает с прошлого лета.

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