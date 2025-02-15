«Итого граница — 10 часов!» 1 15.02.2025, 17:53

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Белорусы часами стоят на границе с Польшей.

Очереди сохраняются на границе Беларуси и Польши в эту субботу 15 февраля. Ночью в приграничье температура опускалась ниже восьми градусов мороза, а в последующие дни может быть еще холоднее, поэтому сейчас ожидающие проезда находятся в еще более сложных условиях, чем обычно, сообщает «Еврорадио».

«10,5 часов простояли на «Эколайнсе», выезжали в 22:10 из Варшавы. Ждем еще людей, кто с украинскими паспортами», — пишут в чате белорусов.

Долгое ожидание в пункте пропуска «Брест» — в обе стороны.

«Прошли поляков. Ждем остальных. Итого граница — 10 часов!» — жалуются те, кто едут из Польши в Беларусь.

Нередко автобусы проверяют достаточно долго, и ждать приходится только в неотапливаемых помещениях на границе.

Тех, кто ездит на автомобилях, на границе Беларуси и Польши тоже поджидают очереди. Кому-то из водителей повезло проскочить очередь, контроль и досмотр всего за четыре часа, у других на это это же уходило и шесть-восемь часов.

Если планируете в ближайшее время ехать через границу — не забудьте про теплую одежду.

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