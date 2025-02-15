На Чернобыльской АЭС все еще бушует пожар 3 15.02.2025, 17:59

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Появилась информация о радиационном фоне.

В Чернобыльской зоне отчуждения все еще тушат пожар после удара российского дрона по саркофагу разрушенного 4-го энергоблока ЧАЭС, пишет unian.net.

«Пока продолжается ликвидация пожара на наружной обшивке арки НБК (Нового Безопасного Конфайнмента). Привлечены 11 единиц техники и 49 работников ГСЧС. Радиационный фон в зоне отчуждения в норме и контролируется с помощью автоматизированной системы мониторинга в непрерывном режиме на 39 пунктах», - сообщила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук в эфире телемарафона.

В министерстве заверили, что радиационная ситуация находится под контролем:

«Выход радиоактивных продуктов за установленные пределы не обнаружен. Пока угроз для населения нет. Все технологические системы и системы, важные для безопасности, работают в штатном режиме».

В Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения сообщили, что по состоянию на 14:30 по минскому времени «локализованы ячейки тления противорадиационной мембраны на площади 60 м2, продолжается частичная ликвидация на площади 20 м2».

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