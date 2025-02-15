Какими будут две последние недели февраля 2 15.02.2025, 18:08

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Прогноз от синоптика.

Синоптик Дмитрий Рябов в эфире телеканала ОНТ разочаровал тех белорусов, кто в теплом январе 2025 уже приготовился к ранней весне и сказал, что зима наконец-то встрепенулась и показала свой норов.

«Нет сомнений, что февраль станет самым холодным зимним месяцем сезона и отработает и снегом, и морозами», - отметил синоптик и подчеркнул, что холода добавят северный ветер и влажность.

По словам Дмитрия Рябова, последние 10 дней февраля править погодный бал в Беларуси будут атмосферные фронты, которые принесут с собой снег.

В начале предстоящей недели атмосферные фронты с северо-запада Европы обусловят в Беларуси морозную погоду, время от времени будет идти небольшой снег. Ночью и утром не исключены небольшие туманы, возможна гололедица. Высокая влажность воздуха до 80%, а также северный и северо-западный ветер создадут ощущение большего мороза, чем на термометре. Температура в понедельник 17 февраля будет колебаться ночью от -9 до -15 градусов Цельсия, во вторник, 18 февраля, ночные температуры будут на несколько градусов выше. Днем в понедельник от -2 до -7 градусов Цельсия, во вторник от -1 до -6 градусов Цельсия.

К среде погоду будет определять уже область высокого атмосферного давления, на фоне которого пройдут малоактивные атмосферные фронты. В Беларуси прогнозируется облачно с прояснениями и кратковременным снегом. Все также ветрено и влажно. Ночью в среду от -3 до -8 градусов Цельсия, днем от 0 до -5 градусов Цельсия.

Примерно с четверга синоптики ждут, что Беларусь окажется в антициклоне с центром над северо-западом России. Он не принесет снега, но принесет умеренный северо-восточный и северный ветер. Влажность будет по-прежнему до 80%. Ночные температуры будут колебаться от -6 до -12 градусов, а дневные в четверг от -2 до -7 градусов Цельсия, в пятницу от -3 до -8 градусов Цельсия.

Холодный антициклон будет определять и погоду последних зимних выходных. Синоптики прогнозируют 22 и 23 февраля переменную облачность, в основном без осадков, умеренный восточный и северо-восточный ветер. Ночью и утром туман. Ночью от -9 до -15 градусов Цельсия, днем в субботу от -4 до -9 градусов Цельсия, в воскресенье от -3 до -7 градусов Цельсия.

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