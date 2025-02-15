Зеленский: Россия должна отвести свои войска до линии февраля 2022 года 

Зеленский: Россия должна отвести свои войска до линии февраля 2022 года3
- 15.02.2025, 18:12
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Трампу нужен успех.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ должна отвести свои войска с территории Украины как минимум на линию до начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Об этом Зеленский сказал в интервью телеканалу Newsmax, пишет New Voice.
«Я думаю, что они должны уйти на линию (полномасштабного — ред.) вторжения», — сказал президент.
Зеленский считает, что президент США Дональд Трамп может способствовать завершению войны, если получит поддержку со стороны Европы. Отвечая на вопрос журналистки о перспективах прекращения боевых действий, он отметил, что не видит готовности России отступить к границам 2022 или 2014 года.
Зеленский также предположил, что Трамп имеет потенциальное влияние на российского диктатора Владимира Путина, и подчеркнул, что для президента США «очень важен успех».
«Я думаю, что ему очень нужен успех, иначе все скажут, что (границы до полномасштабной войны) была линия Байдена, а это (нынешние границы) линия Трампа. Я думаю, что ему нужен успех, и нам нужен успех, и мы ему доверяем. Я надеюсь, что он будет на нашей стороне», — заявил президент.
По словам Зеленского, Украина не примет «продукт любых переговоров», в которых она не участвует.